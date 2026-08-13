Jandarma ve Sahil Güvenlik 5 Bin 915 Yeni Mezununu Uğurladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bakanlığımızın iki köklü kurumu olan Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız, milletimizin huzurunun, vatanımızın bütünlüğünün ve Mavi Vatan'ımızdaki hak ve menfaatimizin güçlü teminatı haline gelmiştir." dedi.

Bakan Çiftçi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Törende, 1142'si subay, 4 bin 773'ü astsubay olmak üzere 5 bin 915 kişinin Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarına uğurlandığını belirten Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin huzurun, güvenliğin ve istikrarın hakim olduğu bir geleceğe doğru kararlı şekilde yürüdüğünü söyledi.

Çiftçi, İçişleri Bakanlığının yetişmiş insan kaynağı ve çağın imkanlarıyla donatıldığını dile getirerek, "Bakanlığımızın iki köklü kurumu olan Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımız, milletimizin huzurunun, vatanımızın bütünlüğünün ve Mavi Vatan'ımızdaki hak ve menfaatimizin güçlü teminatı haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, Bakanlığa ve güvenlik teşkilatlarına verdikleri güçlü destek ve gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"2200 yıllık devlet geleneğimizin nöbetini devralıyorsunuz"

Mezunlara seslenen Çiftçi, şunları ifade etti:

"Üzerinizde taşıdığınız üniforma, şanlı tarihimizin, aziz milletimizin ve mukaddes vatanımızın sizlere emanetidir. Sizler, 2200 yıllık devlet geleneğimizin ve bin yıllık Anadolu yürüyüşümüzün nöbetini devralıyorsunuz. Malazgirt'te açılan kapının, Söğüt'te kök salan çınarın, İstanbul'da yükselen sancağın, İstiklal Harbi'nde yeniden ayağa kalkan milletimizin ve 15 Temmuz gecesi tankların karşısına imanla dikilen kahramanlarımızın emanetini taşıyacaksınız. Bu üniformanın her bir miliminde şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlığı, annelerimizin duası ve milletimizin güveni vardır.

Görev yapacağınız her yerde hukuku rehber edinecek, devletimizin kudretini merhametle temsil edeceksiniz. Sarp dağlarda, uçsuz bucaksız ovalarda, sınır boylarında, siber dünyada ve hırçın denizlerde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, milletimizin huzuru için gece gündüz nöbet tutacaksınız. Vatandaşımız dara düştüğünde yanında siz olacaksınız. Bir yardım çığlığı yükseldiğinde imdada yine siz koşacaksınız. Masumun duasını alacak, mazlumun elinden tutacak, milletimizin devletine duyduğu güveni daha da güçlendireceksiniz. Rütbeniz yükseldikçe tevazunuz, yetkiniz arttıkça mesuliyetiniz büyümelidir. Kalbinizde iman, zihninizde bilgi, elinizde hukuk, dilinizde nezaket, duruşunuzda cesaret olsun."

"Bu gurur, her şeyden önce sizlerindir"

Mezunların anne ve babalarına da seslenen Çiftçi, evlatlarını büyük emeklerle yetiştiren ailelerin gurur gününde olduğunu belirtti.

Çiftçi, "Büyük bir emekle yetiştirdiğiniz, dualarınızla muhafaza ettiğiniz evlatlarınızı aziz milletimizin hizmetine emanet ediyorsunuz. Bu gurur, her şeyden önce sizlerindir. Cenabıhak sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle anan Çiftçi, gazileri ise şükranla yad etti.