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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 438 subay ve 2.490 astsubay alımı yapılacak - Son Dakika
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 438 subay ve 2.490 astsubay alımı yapılacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için toplamda 438 subay ve 2.490 astsubay alımı yapılacak. Başvurular, 14 Ocak tarihine kadar https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 438 subay ve 2.490 astsubay alımı yapılacak
29.12.2023 - 06:39,
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim-öğretim görecek 438 subay ile 2 bin 490 astsubay alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ihtiyacına yönelik 438 askeri personel alınacak. Bunlardan 25'i muvazzaf, 383'ü sözleşmeli jandarma subayı (erkek/kadın), 30'u sözleşmeli sahil güvenlik subayı (erkek/kadın) olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik de 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacak. Bunlardan da 12'si muvazzaf, 2 bin 368'i sözleşmeli jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110'u sözleşmeli sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) olacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" adresindeki başvuru kılavuzunda yer alacak.

Adaylar başvurularını 14 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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Jandarma, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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