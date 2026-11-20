Jandarma, Yalova Çınarcık'ta 12 yıl 6 ay cezası kesinleşen hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Çınarcık'ta bulunduğunu belirleyen ekipler, hükümlüyü cezaevine teslim etti.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan O.Y'nin Çınarcık ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Jandarma ekiplerince yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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