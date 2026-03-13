Jandarmadan Hayat Kurtaran Manevra

Olay, Ankara-Niğde otoyolunda bir servis alanında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte park halindeki hafif ticari aracında oturan M.L.A.'nın nefes borusuna cisim kaçtı. Araçtan inen sürücü M.L.A.'nın nefes almakta güçlük çektiğini gören jandarma personeli, Heimlich manevrası uyguladı. Böylece M.L.A.'nın nefes borusuna kaçan cisim çıkarıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
