Jandarmadan Hayat Kurtaran Manevra

NEVŞEHİR'de park halindeki hafif ticari aracın sürücüsünün nefes borusuna kaçan cisim, durumu fark eden jandarma personelinin yaptığı Heimlich manevrası ile çıkarıldı.

Olay, Ankara-Niğde otoyolunda bir servis alanında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte park halindeki hafif ticari aracında oturan M.L.A.'nın nefes borusuna cisim kaçtı. Araçtan inen sürücü M.L.A.'nın nefes almakta güçlük çektiğini gören jandarma personeli, Heimlich manevrası uyguladı. Böylece M.L.A.'nın nefes borusuna kaçan cisim çıkarıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.