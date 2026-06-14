Jandarmaya Teşekkür Yağdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların, Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar ulaştırdığı hizmetleri dolayısıyla Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ilettikleri teşekkürlerle kutladığını bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz demeden görev yapan jandarma personeli bu kez başarılı operasyonlarla değil, vatandaşların teşekkürleriyle gündeme geldi.

CİMER'e yılın ilk 6 ayında jandarma personeline yönelik binlerce teşekkür başvurusu yapıldı. Başvurular, Jandarma Teşkilatının asayişten trafik hizmetlerine, arama-kurtarma faaliyetlerinden sosyal destek çalışmalarına kadar uzanan geniş görev alanında sergilediği fedakarlığın, vatandaş nezdinde nasıl güçlü bir karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Erzincan Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan sürücü, Bolu Göynük'te tipi altında saatlerce yardım bekleyen vatandaş, Tendürek Geçidi'nde kar fırtınasına yakalanan aile, Samsun'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi, jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesi dolayısıyla teşekkür etti.

Bir vatandaş, "Öleceğimizi düşündük. Jandarmanın siren sesleri bize hayat oldu" diye yazarken, bir diğeri de "Yolculuğumuz boyunca yanımızda sadece ülkemizin kolluk kuvvetleri vardı" notunu düştü.

Afyonkarahisar'da kar nedeniyle yolda kalan bir vatandaşı hastaneye ulaştıran, Kahramanmaraş'ta araçlarının lastiği patlayan bir aileyi yardım gelene kadar yalnız bırakmayan Jandarma, Kırklareli'nde otoyolda mahsur kalan çocuklu bir aileye destek sağladı. "Asker bizim her şeyimizdir" diyen vatandaşın hafızasında bu hizmetler, unutulmaz izler bıraktı.

Teşekkür başvurularının önemli bir bölümü ise suçla mücadelede elde edilen başarılar nedeniyle yapıldı. CİMER'e yapılan teşekkür başvurularında jandarmanın vatandaşlarla kurduğu sıcak ve samimi bağdan da övgüyle bahsedildi.

Güler yüz ve saygılı tavır için teşekkür

CİMER başvuruları, jandarmanın çocuklar ve gençler üzerindeki olumlu etkisini de ortaya koydu. Bilecik'te çocuklarla yürütülen hassas soruşturma süreçlerinde sergilenen pedagojik yaklaşım, ailelerin takdirini kazandı.

Askerlik görevini tamamlayan gençlerin komutanlarına yönelik teşekkür mesajları da başvurular arasında öne çıktı.

Tokat'tan yapılan bir başvuruda ise kimlik kontrolü sırasında jandarma personelinin güler yüzlü ve saygılı tavrı için teşekkür edildi. Ordu Ünye, Muğla Köyceğiz ve Bingöl'den gelen başvurularda da personelin vatandaşlara çözüm odaklı yaklaşımı övgüyle anlatıldı.

Kayak merkezlerinde mahsur kalan vatandaşlardan köy yollarında yardım bekleyen ailelere, trafik kazası geçiren sürücülerden kaybolan eşyalarını arayan vatandaşlara, deprem bölgesinde çadır kuran ekiplerden kaybolan evladını bulan annelere kadar toplumun her kesiminden gelen teşekkür mesajları, jandarmanın millet nezdindeki güçlü konumunu ortaya koydu.