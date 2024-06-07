Japonya, 5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Japonya, 5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapacak

Japonya, 5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu\'na ev sahipliği yapacak

Japonya, Arap Birliği ülkeleri ile Doğu Asya ülkesi Japonya arasındaki ekonomik ve endüstriyel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla temmuz ayında '5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapacak. Forumda ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji ile yenilenebilir enerji ve dijitalleşme alanları dahil olmak üzere kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya gelecek.

07.06.2024 07:33
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Japonya, temmuz ayında "5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu'na" ev sahipliği yapacak.

Arap Birliği ülkeleri ile Doğu Asya ülkesi Japonya ekonomik ve endüstriyel işbirliklerine yeniden hız kazandırmayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Japonya 10-11 Temmuz'da başkent Tokyo'da "5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu" düzenleyecek.

Hükümet ve Japonya Dış Ticaret Örgütü (JETRO) ev sahipliğindeki forumda Japonya ve Arap ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi fırsatları ele alınacak.

Forum kapsamında ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji ile yenilenebilir enerji ve dijitalleşme alanları dahil kamu ve özel sektör temsilcileri geniş yelpazede bir araya gelecek.

"4. Japonya-Arap Ekonomik Forumu" Mayıs 2016'da Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın Kazablanka kentinde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Doğu Asya, Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, 5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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