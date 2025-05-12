Japonya, ABD ile Gümrük Tarifelerini Geliştirmeye Çalışıyor

TOKYO, 12 Mayıs (Xinhua) -- Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ABD ile ticaret müzakereleri sırasında, otomobillere uygulananlar da dahil olmak üzere gümrük vergisi önlemlerinin kaldırılmasına yönelik güçlü duruş sergilediklerini vurguladı.

Pazar günü Japonya'nın Fuji televizyonunda yayımlanan bir programda konuşan İşiba, Japonya'nın ABD'ye yatırım yaptığını ve istihdam yarattığını belirterek, "Japonya'nın otomobil endüstrisinin zayıflaması durumunda Amerika'ya yatırım yapmamız mümkün olmaz" dedi.

ABD'nin İngiltere'de üretilen yıllık 100.000 araca kadar gümrük vergisini yüzde 10'a düşürdüğünü hatırlatan İşiba, bu yaklaşımın "olası modellerden biri" olabileceğini ancak sıfır gümrük vergisi arayışında kararlı olduklarını belirtti.

Japonya'nın ABD'ye ihraç ettiği otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanıyor. 2024 yılında Japonya'nın ABD'ye otomobil ihracatı toplam 6,0261 trilyon yen (yaklaşık 41 milyar ABD doları) olarak gerçekleşerek ABD'ye olan toplam ihracatın yüzde 28,3'ünü teşkil etti.

Japonya Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre 2024 yılında ABD'ye yaklaşık 1,37 milyon adet araç ihraç edildi.