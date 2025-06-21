Japonya, ABD'nin Savunma Talepleri Üzerine Toplantıyı İptal Etti

Japonya hükümetinin temmuz başında gerçekleştirilmesi planlanan üst düzey bir görüşmeyi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin savunma harcamalarında artış istemesinin ardından iptal ettiği öne sürüldü.

ABD ve Japonya arasında temmuz başında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan toplantıya ilişkin bir iddia ortaya atıldı.

İddiada, Washington'ın Tokyo'dan savunma harcamalarını yüzde 3,5'e çıkarmasını talep etmesinin ardından Japonya'nın söz konusu toplantıyı iptal ettiği ifadesi yer aldı.

Öte yandan iki taraftan da söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.