Japonya, ABD Üssü Gürültüsüne Tazminat Hükmetti - Son Dakika
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Japonya, ABD Üssü Gürültüsüne Tazminat Hükmetti

Mahkeme, Atsugi Hava Üssü'nden kaynaklanan gürültü nedeniyle 5,9 milyar yen tazminat ödenmesine karar verdi.

20.11.2024 17:16
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Japonya'da mahkeme, ABD ile ortak bir hava üssünden kalkan uçakların gürültüleri nedeniyle üs çevresinde yaşayanlara tazminat ödenmesine hükmetti.

Yokohama Bölge Mahkemesi, Tokyo'ya yakın Atsugi Hava Üssü'nden kalkan uçakların gürültüsüne karşı, yaklaşık 8 bin 700 müştekinin açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, kararında, gürültü kaynaklı "geçmişe dair rahatsızlıklar" nedeniyle Japon hükümetinin toplam 5,9 milyar yen (yaklaşık 38 milyon dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, kararda, askeri üsten uçuşların askıya alınması ile "geleceğe dair rahatsızlıklar" kapsamlı tazminat ödenmesi talepleri reddedildi.

Hakim Heyeti Başkanı Okada Nobuhiro, kararda, uçuşların "kamuya açık doğasının" farkında olduklarını ve gürültü kirliliğinin azalmasını önemsediklerini ifade etti.

Japonya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Kanto Savunma Bürosunun açıklamasında da "ileriye dönük olarak kararın içeriğinin dikkatle değerlendirileceği ve ilgili kuruluşlarla uygun yanıt verileceği" kaydedildi.

ABD tarafına ısrarlı çağrılar sürecek

Kanagawa Eyalet Valisi Kuroiwa Yuuji, karar sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Atsugi üssü civarında "müsamaha gösterilebilir sınırları aşan gürültü hasarının" meydana geldiğini belirtti.

"Hasarın şiddetini bir kez daha ciddiye almalıyız." diyen Vali Kuroiwa, soruna köklü çözüm bulunması amacıyla ABD tarafına ısrarlı çağrılarını sürdüreceklerini bildirdi.

Başkent Tokyo'ya sınır Kanagawa eyaletinin Yamato ve Ayase kentleri arasında yer alan Atsugi üssü, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile ABD ordusunca ortak kullanılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya, ABD Üssü Gürültüsüne Tazminat Hükmetti - Son Dakika

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