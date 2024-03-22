Japonya, ABD ve Filipinler Ekonomik Büyüme İçin Uluslararası Düzenin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Japonya, ABD ve Filipinler Ekonomik Büyüme İçin Uluslararası Düzenin Önemini Vurguladı

Japonya, ABD ve Filipinler liderleri, bölgede ekonomik büyümeye yönelik 'hukukun üstünlüğüne dayalı serbest ve açık bir uluslararası düzenin' önemini vurguladı. Üç ülkenin liderleri Washington'da bir araya gelmeden önce, üst düzey dışişleri bürokratları bir araya geldi ve işbirliklerini istikrarlı bir şekilde sürdürme sözü verdi. Bu görüşmenin, Çin'e karşı ortak mesajlar verme amacı taşıdığı belirtiliyor.

22.03.2024 06:10
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Japonya, ABD ve Filipinler, bölgede ekonomik büyümeye yönelik "hukukun üstünlüğüne dayalı serbest ve açık bir uluslararası düzenin" önemini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. gelecek ay Washington'da bir araya gelecek.

Üç ülke liderinin 11 Nisan'da Washington'da yapılması planlanan görüşmesi öncesi hazırlık periyodu kapsamında ABD, Japonya ve Filipinler üst düzey dışişleri bürokratları buluştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Okano Masataka, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell ve Filipinler Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Maria Theresa Lazaro ile Tokyo'da görüştü.

Japonya Dışişleri Bakanlığına göre, üç bürokrat, bölgede ekonomik büyümeye yönelik "hukukun üstünlüğüne dayalı serbest ve açık bir uluslararası düzenin" önemine dikkati çekti.

Okano, Campbell ve Lazaro görüşmede, bölgede "statükonun tek taraflı ve güç kullanarak değiştirilmesi teşebbüslerine müsamaha gösterilmeyeceği" mutabakatına vardı.

Üç yetkili deniz güvenliği, siber savunma, ekonomik güvenlik, stratejik altyapı ve enerji kaynaklarının güvenliği gibi alanlarda işbirliklerini istikrarlı bir şekilde sürdürme sözü verdi.

ABD, Japonya ve Filipinler liderlerinin 11 Nisan'da Washington'daki görüşmesinde, Hint-Pasifik'te bölgesel nüfuzunu artıran Çin'e karşı ortak mesajlar verebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Washington, Filipinler, Japonya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya, ABD ve Filipinler Ekonomik Büyüme İçin Uluslararası Düzenin Önemini Vurguladı - Son Dakika

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