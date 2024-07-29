Japonya Başbakanı, ABD ile ilişkilerin güçlendirilmesini istiyor - Son Dakika
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Japonya Başbakanı, ABD ile ilişkilerin güçlendirilmesini istiyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşerek, ABD ile somut işbirliği ve görüşmeler yoluyla ilişkilerin daha da güçlendirilmesini istediklerini belirtti. Ayrıca, Japonya'nın Hindistan ile ilişkilerini de geliştirmek istediği açıklandı.

29.07.2024 17:55
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "somut işbirliği" yoluyla ABD ile ilişkilerin "daha da güçlendirilmesini" istediklerini belirtti.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kişida, Dörtlü Güvenlik Diyaloğuna (QUAD) katılmak için ülkeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin'i ağırladı.

Kişida, görüşmede, ABD ile "çeşitli düzeylerde görüşmeler ve somut işbirliği" yoluyla tarafların caydırıcılık ve müdahale kabiliyetlerini daha da güçlendirmek istediklerini vurguladı.

Görüşmede, ABD kuvvetlerinin Japonya'da "istikrarlı bir şekilde konuşlanmasını" sağlamak amacıyla yerel toplulukların anlayışını kazanmaya yönelik yakın koordinasyonun öneminin ele aldığı kaydedildi.

ABD ile Japonya arasındaki güvenlik anlaşması kapsamında, Japonya'da 50 binden fazla ABD askeri bulunuyor.

Japonya, Hindistan'la da ilişkileri geliştirmek istiyor

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan bir başka açıklamaya göre, Bakan Kamikava Yoko, QUAD'a katılmak için ülkeye gelen Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ikili görüşme yaptı.

Bakan Kamikava, bu görüşmede, dünya tarihinin "dönüm noktası"nda olduğunu, ülkesinin "yeni çözümlerin birlikte oluşturulmasında önemli bir ortak olan" Hindistan ile ilişkileri "daha fazla geliştirmek" istediğini vurguladı.

Açıklamada, Jaishankar'ın da ülkesinin Japonya ile işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

İkilinin ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu hakkında da fikir alış verişinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya Başbakanı, ABD ile ilişkilerin güçlendirilmesini istiyor - Son Dakika

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