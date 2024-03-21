Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yapay zeka tarafından oluşturulan sahte video ve ses içeriklerinin insanların doğru ve yanlış bilgileri ayırt etmesini zorlaştırdığını ve "toplumu istikrarsızlaştırabileceğini" belirterek, buna karşı uluslararası işbirliği vurgusu yaptı.
Kişida, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Seuk-yeol'un ev sahipliğinde Seul'de düzenlenen "3. Demokrasi Zirvesi"nin çevrim içi oturumunda konuştu.
Yapay zeka teknolojilerinin, demokrasiler üzerindeki etkilerine değinen Kişida, sahte haberlerin, "toplumsal çatışma ve bölünmeye" yol açabildiğini ileri sürdü.
Kişida, yapay zeka tarafından oluşturulan "sahte video ve ses içeriklerinin insanların doğru ve yanlış bilgileri ayırt etmesini zorlaştırdığını" ifade etti.
Japon Başbakan, "Toplumu istikrarsızlaştırabilir" şeklinde nitelediği bu durumun, insanların, siyasi seçim yapma yeteneğini engelleyebileceğini savundu.
Dijital teknolojilerin nefret söyleminin yayılmasını kolaylaştırdığını belirten Kişida, "Bu, toplumda bölünmelerin oluşmasına ve sağlıklı müzakerelerin engellenmesine neden olabilir." diyerek, "daha güçlü mücadele"nin önemini vurguladı.
G7 2023 Dönem Başkanı olarak geçen yıl Hiroşima'da düzenledikleri Liderler Zirvesi'ne atıfta bulunan Kişida, burada başlattıkları "Hiroşima Yapay Zeka Süreci" ile üretken yapay zeka ilkelerine yönelik tartışmalara öncülük etmeyi hedeflediklerini bildirdi.
"Dezenformasyonun yayılması tüm ülkeler için ortak bir sorun." diyen Kişida, buna karşı uluslararası düzeyde ortak anlayış ve işbirliği gerektiğini yineledi.
Kişida, "Teknolojinin nimetlerinden yararlanırken, demokrasi dahil evrensel değerleri savunmak amacıyla uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Japonya Başbakanı yapay zekanın sahte içeriklerin yayılmasını engellemesi için uluslararası işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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