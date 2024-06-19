Japonya, Çin'in askeri kapasitesinin hızla güçlenmesinden endişeli - Son Dakika
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Japonya, Çin'in askeri kapasitesinin hızla güçlenmesinden endişeli

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Çin'in askeri kapasitesini hızlı şekilde güçlendirmesinin ülkesi açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün yayınladığı rapora göre, Çin'in 500 adet nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmini Japonya'nın gündeminde. Japonya hükümeti, Çin'in askeri hamlelerini titizlikle izlemeye devam edeceğini belirtti.

19.06.2024 07:39
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Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Çin'in askeri kapasitesini hızlı şekilde güçlendirmesinin ülkesi açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün yayınladığı son yıllık raporda yer alan Çin'in 500 adet nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmini Japonya'nın gündeminde.

Raporda, Çin'in nükleer savaş başlıklarının sayısının geçen yıla kıyasla 90'dan fazla artış gösterdiği ve bunun daha da artmasının beklendiği belirtildi.

Japonya hükümeti bu duruma tepki gösterdi. Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, yaptığı açıklamada, Çin'in nükleer ve füze dahil askeri kapasitesini hızlı şekilde güçlendirmesi karşısında "derin kaygı taşıdıklarını" bildirdi.

Kamikava, "Çin, savunma harcamalarını yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Nükleer ve füzeler de dahil askeri kapasitelerini şeffaflıktan yoksun bir şekilde hızla genişletiyor." ifadesini kullandı.

Bu durumu "Japonya ve uluslararası toplum için oldukça ciddi bir endişe kaynağı" olarak nitelendiren Kamikava, Çin'in askeri hamlelerinin titizlikle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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