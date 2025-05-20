Japonya'da 2040'da 3,26 Milyon İş Gücü Açığı Bekleniyor

TOKYO, 20 Mayıs (Xinhua) -- Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, ülkede 2040 yılına kadar yapay zeka ve robotik sektörlerinde 3,26 milyon çalışan açığı oluşacağını öngörüyor.

Bakanlığın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Japonya'nın 2040 yılına kadar yapay zeka ve robotik sektöründe uzmanlaşmış 4,98 milyon çalışana ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor. Ancak mevcut insan kaynakları gelişim hızı dikkate alındığında, bu alanda yalnızca 1,72 milyon kişinin istihdam edilebileceği belirtildi.

Öte yandan imalat sektöründe üretim süreçleri için 8,65 milyon çalışan talebi öngörülürken, arzın 5,84 milyonda kalması nedeniyle 2,81 milyon çalışan açığı oluşması bekleniyor.

Bazı sektörlerde ise işgücü fazlası öngörülüyor. Büro yönetimi sektöründe 2,14 milyon, satış sektöründe 510.000 ve hizmet sektöründe yaklaşık 100.000 çalışan fazlası olacağı tahmin ediliyor.

Bakanlık ayrıca işgücü ihtiyaçlarını eğitim seviyelerine göre analiz etti. Buna göre, Japonya'nın 2040 yılına kadar bilim ve mühendislik alanlarında 600.000 üniversite mezunu açığıyla karşılaşması beklenirken, sosyal bilimlerde 280.000 üniversite mezunu ve 70.000 yüksek lisans mezunu fazlası oluşacağı öngörülüyor.