Japonya'da 65 yaş üstü nüfus 36,2 milyonla zirveye çıktı, toplamın yüzde 29,6'sı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'da 65 yaş üstü nüfus 36,2 milyonla zirveye çıktı, toplamın yüzde 29,6'sı oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da 65 yaş ve üzeri nüfus, geçen yıla kıyasla 20 bin artışla 36,2 milyona yükseldi ve toplamın yüzde 29,6'sını oluşturdu. Yaşlı nüfus artışı, ülkenin sağlık sisteminin geliştirilmesi, doğum oranlarının artırılması ve bölgesel kalkınmada sorun oluşturuyor.

Japonya hükümeti, ülkedeki nüfusun yüzde 29,6'sının 65 yaş ve üstü olduğunu bildirdi.

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı, "21 Eylül Yaşlılara Saygı Günü" öncesi ülkede yaşayan 65 yaş ve üzeri nüfusun verilerini güncelledi.

Son verilere göre, ülkede yaşayan 65 yaş üzeri nüfus şimdiye kadarki en yüksek seviyeye yükseldi.

Buna göre 65 yaş ve üzeri nüfus geçen yıla kıyasla 20 bin artışla 36,2 milyona yükseldi ve bu dilim, toplam nüfus pastasında yüzde 29,6 olarak kayda geçti.

65 yaş ve üzeri nüfusun 15,7 milyonu erkek ve 20,5 milyonu ise kadın.

2045 tahmini

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'ne (IPSS) göre, Japonya'daki yaşlı nüfusun 2045 yılında 39,4 milyona yükselmesi, bunun yüzdelik oranının da yüzde 36,3 olması bekleniyor.

Japonya, "yaşlı" olarak tanınan 65 yaş ve üstü nüfusta dünya sıralamasında ilk sırada yer alırken, yüzde 25,6 ile İtalya ikinci, yüzde 24,2 ile Almanya üçüncü sırada bulunuyor.

Yaşlı nüfus artışı, Japonya'nın ulusal sağlık sisteminin geliştirilmesi, doğum oranlarının artırılma ve bölgesel toplumların kalkındırılması alanlarında sorun oluşturuyor.

Kaynak: AA
JaponyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arkadaşının verdiği su kabağı tohumların deneme amaçlı ekti, boyu 1 metreye dayandı Arkadaşının verdiği su kabağı tohumların deneme amaçlı ekti, boyu 1 metreye dayandı
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ’Filistin’ sloganları attı, büyükelçi sahneye çıkıp sarıldı Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto 'Filistin' sloganları attı, büyükelçi sahneye çıkıp sarıldı
Bu neyin öfkesi Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı Bu neyin öfkesi! Kardeşini öldüren ağabey tutuklandı
Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme İsrail imzayı attı Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! İsrail imzayı attı
İYİ Partili başkana saldırı Otomobiline binerken darbedildi İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi
Karadeniz’deki sel felaketinde son durum AFAD’a yüzlerce ihbar geldi Karadeniz'deki sel felaketinde son durum! AFAD'a yüzlerce ihbar geldi
21:07
“Pişman mısınız“ sorusuna Kılıçdaroğlu’ndan manidar cevap
"Pişman mısınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap
21:04
Kurtlar Vadisi’ndeki gizem yıllar sonra yeniden gündemde Bilirkişi atandı, 397 bölüm tek tek incelenecek
Kurtlar Vadisi'ndeki gizem yıllar sonra yeniden gündemde! Bilirkişi atandı, 397 bölüm tek tek incelenecek
20:35
Süper Lig’de 8 gollü maç sonrası istifa
Süper Lig'de 8 gollü maç sonrası istifa
20:23
Fransız istihbarat servisleri olası Rus saldırısı için 2027 sonbaharını işaret etti
Fransız istihbarat servisleri olası Rus saldırısı için 2027 sonbaharını işaret etti
20:15
Almanya’da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanı oluyor
Almanya'da tarihi seçim: Elif Eralp Berlin Eyalet Başbakanı oluyor
20:12
Fon soruşturması genişliyor İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Fon soruşturması genişliyor! İş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 21:50:44. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya'da 65 yaş üstü nüfus 36,2 milyonla zirveye çıktı, toplamın yüzde 29,6'sı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement