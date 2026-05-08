Japonya'da Ayı Saldırısı Şüphesi: Kadın Hayatını Kaybetti

08.05.2026 15:22
Japonya'nın kuzeyinde kaybolan kadın, ayı saldırısına uğrayarak hastanede hayatını kaybetti.

Japonya'nın kuzeyinde ormanlık alanda bilinci kapalı halde bulunan ve tedavi için götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin ayı saldırısına uğramış olabileceği bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, polis ülkenin kuzeyindeki Hachimantai kentinde yaşayan 69 yaşındaki Kumagai Chiyoko'nun 6 Mayıs'ta yabani bitki toplamak üzere bölgedeki ormanlık alana gittikten sonra kaybolduğunu belirtti.

Polis, bölgede başlatılan arama çalışmaları sırasında yetkililerin Kumagai'yi bilinci kapalı bir halde bulduğunu ve kadının tedavi amacıyla götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

Kumagai'nin yüz ve baş kısmında hayvan pençesi kaynaklı olabileceği değerlendirilen yaraların tespit edildiğini ifade eden yetkililer, kadının ölüm nedeninin ayı saldırısı nedeniyle olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

Japonya, artan ayı saldırılarına karşı önlem alıyor

Tokyo hükümeti, son dönemde çoğalan ayı saldırılarına karşı tedbirleri artırıyor.

Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.

Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.

Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Hayvanlar, Güvenlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
