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Japonya'da Depremler: Ölü Sayısı 168'e Yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da Depremler: Ölü Sayısı 168'e Yükseldi

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e yükseldi. Depremler sonucunda 323 kişiden ise haber alınamamaktadır. Yoğun kar yağışı nedeniyle hasarlı binalara karşı uyarılar yapılmış ve halk diğer olası tehlikelere karşı teyakkuzda olmaya çağrılmıştır.

Japonya\'da Depremler: Ölü Sayısı 168\'e Yükseldi
08.01.2024 - 11:23,
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Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e yükseldi.

NHK'nin haberine göre, İşikava eyaleti yetkilileri, ocak ayının ilk haftasında medyana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 168'e çıktığını, 323 kişiden ise haber alınamadığını bildirdi.

Öte yandan yetkililer, depremin etkili olduğu bölgelerde süren yoğun kar yağışından dolayı hasarlı binalara karşı uyarılarda bulunurken Japonya Meteoroloji Ajansı, halkı, ulaşım sistemlerinde aksamalar, elektrik telleri ve ağaçlarda kar birikintisinin yanı sıra diğer olası tehlikelere karşı teyakkuzda olmaya çağırdı.

Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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