TOKYO, 7 Ağustos (Xinhua) -- Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait bir F-2 savaş uçağı, ülkenin doğusundaki İbaraki eyaleti açıklarında düzenlenen eğitim tatbikatı sırasında düştü. Perşembe günü meydana gelen kazada uçakta yalnız olan pilot sağ kurtuldu.
Devlete ait NHK TV kanalı, silahlı kuvvetlere dayandırdığı haberinde yerel saatle 12.35'te meydana gelen olayda pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Kazaya ilişkin detayların netleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Japonya'da F-2 Savaş Uçağı D düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?