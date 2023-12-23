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Japonya'da iktidar partisi içindeki grup, parti bağışlarını kötüye kullanmakla suçlanıyor - Son Dakika
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Japonya'da iktidar partisi içindeki grup, parti bağışlarını kötüye kullanmakla suçlanıyor

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) içindeki 'Abe Şinzo' grubu olarak bilinen 'Seiwa' fraksiyonun, parti bağış etkinliklerindeki gelirleri kötüye kullandığından şüpheleniliyor. Savcılar, usulsüzlük iddialarını soruşturuyor.

Japonya\'da iktidar partisi içindeki grup, parti bağışlarını kötüye kullanmakla suçlanıyor
23.12.2023 - 21:37,
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Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) içindeki "Abe Şinzo" grubu olarak bilinen "Seiwa" fraksiyonun, "yıllardır üst meclis seçim kampanyalarını desteklemek için" parti bağış etkinliklerindeki gelirleri kötüye kullandığından şüpheleniliyor.

Kyodo haber ajansının "konu hakkında bilgi sahibi" bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Seiwa" fraksiyonun, parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği ve tüm geliri sadece Japon parlamentosunun üst kanadı Danışmanlar Meclisi seçimlerinde aday olan milletvekillerine aktardığı kaydedildi.

Haberde, söz konusu fonların parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi milletvekilleri için ise kullanılmadığına işaret edildi.

Japonya'da siyasi fonların kontrolü yasası, partilerin tüm gelirlerini bildirmesini zorunlu kılarken, savcılar, usulsüzlük iddialarına dair soruşturma yürütüyor.

LDP hakkındaki iddialar ülke gündemine otururken, iktidar koalisyonunun ortağı Komeito da "siyasi reform" çağrısı yapmıştı.

"Halkın siyasete yönelik sarsılan güveni onarılmalı"

Başbakan Kişida Fumio, iddiaları "oldukça talihsiz" olarak nitelemiş ve "halkın siyasete yönelik sarsılan güveni onarılmadan" siyasi istikrarın başarılamayacağını söylemişti.

Geçen hafta içinde "Seiwa" fraksiyonuna mensup 4 bakan, "parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği" iddiaları sonrası istifa etmişti.

Japonya'da, Temmuz 2022'de katıldığı seçim kampanyasında silahlı saldırı sonucu ölen eski Başbakan Abe Şinzo, ülke tarihinde bu görevde en uzun süre kalan isim olmuştu.

Kaynak: AA
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