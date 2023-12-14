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Japonya'da İstifa Dalgası: 4 Bakan Görevinden Ayrıldı - Son Dakika
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Japonya'da İstifa Dalgası: 4 Bakan Görevinden Ayrıldı

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partiye bağlı bakanlar, bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettikleri şüphesiyle istifa etti. Başbakan Kişida Fumio kabinesinde görevli 4 bakanın istifasıyla üst düzey koltuklar boşaldı. Kişida, halkın siyasete olan güvenin onarılması gerektiğini belirtti.

Japonya\'da İstifa Dalgası: 4 Bakan Görevinden Ayrıldı
14.12.2023 - 07:59,
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Japonya'da, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) bağış etkinliklerindeki "gelirleri eksik beyan ettiklerinden" şüphelenilen bakanlar istifa etti.

LDP'de "Abe Şinzo" grubu olarak bilinen "Seiwa" fraksiyonuna mensup milletvekillerinin, "parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği" iddiaları, Japonya'nın gündeminde yer alıyor.

Başbakan Kişida Fumio kabinesinde görevli "Seiwa" fraksiyonuna mensup ve "gelirleri eksik beyan ettiklerinden" şüphelenilen 4 bakan istifa etti.

Kişida, istifaları kabul etti. Böylelikle Kişida kabinesinde 4 üst düzey koltuk boşaldı.

"Hükümet Sözcüsü" olan Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ile Ekonomi Bakanı Nişimura Yasutoşi, Tarım Bakanı Miyaşita İçiro ve İçişleri Bakanı Suzuki Junji görevinden ayrıldı.

Kişida Fumio kabinesinde görevli kıdemli bakan yardımcıları ile parlamenter bakan yardımcılarının da istifa ettiği bildirildi.

"Halkın siyasete yönelik sarsılan güveni onarılmalı"

Başbakan Kişida, iddiaları "oldukça talihsiz" olarak niteleyerek, "halkın siyasete yönelik sarsılan güveni onarılmadan" siyasi istikrarın başarılamayacağına inandığını söylemişti.

LDP içinde en büyük fraksiyon olarak tanınan "Seiwa"ya mensup 4 bakan, 5 kıdemli bakan yardımcısı ve 6 parlamenter bakan yardımcısı bulunuyordu.

Japonya'da, Temmuz 2022'de katıldığı seçim kampanyasında silahlı saldırı sonucu ölen eski Başbakan Abe Şinzo, ülke tarihinde bu görevde en uzun süre kalan isim olmuştu.

Kaynak: AA
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