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Japonya'da LDP Milletvekili İkeda Yoşitaka Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Japonya'da LDP Milletvekili İkeda Yoşitaka Gözaltına Alındı

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekili ve eski Eğitim Bakan Yardımcısı İkeda Yoşitaka, siyasi fonları kontrol yasası kapsamında bağışları eksik bildirdiği şüphesiyle gözaltına alındı. İkeda'nın sekreteriyle işbirliği yaparak siyasi bağış raporlarını eksik bildirdiği iddia ediliyor. Japonya Başbakanı ve LDP Genel Sekreteri olaya ilişkin endişelerini dile getirdi.

Japonya\'da LDP Milletvekili İkeda Yoşitaka Gözaltına Alındı
07.01.2024 - 13:48,
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Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti (LDP) milletvekili ve eski Eğitim Bakan Yardımcısı İkeda Yoşitaka, "Siyasi Fonları Kontrol Yasası" kapsamında bağışları eksik bildirdiği şüphesiyle gözaltına alındı.

İddianameye göre, İkeda'nın, muhasebeden sorumlu sekreteri Kazuhiro Kakinuma ile işbirliği yaparak siyasi bağış raporlarını eksik bildirdiğinden şüpheleniliyor.

İkeda'nın sekreteri Kazuhiro'nun da tutuklandığı olayda ikili "Siyasi Fonları Kontrol Yasası" kapsamında siyasi bağış toplama gelirlerini eksik beyan etmekle suçlanıyor.

"Parti olarak halkın siyasete güvenini yeniden tesis etmeliyiz"

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, gözaltı sonrası yaptığı açıklamada, olaydan büyük endişe duyduğunu belirterek, "Parti olarak halkın siyasete güvenini yeniden tesis etmeliyiz." dedi.

LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu da LDP'nin İkeda'yı üyelikten çıkarmaya karar verdiğini bildirdi.

Soruşturma ekibi, Aralık 2023'te İkeda'nın bürosuna baskın düzenlemişti.

Büronun, 2018-2022 döneminde, siyasi bağış toplama faaliyetlerinden yaklaşık 48,2 milyon yen (333 bin dolar) yasa dışı pay elde ettiği belirtilmişti.

Dört kez milletvekili seçilen İkeda, iktidardaki LDP içinde en büyük siyasi grup olarak tanınan eski Başbakan Abe Şinzo'nun görevi döneminde liderliğini yürüttüğü "Seiwaken" fraksiyonuna mensup bulunuyor.

LDP içinde en etkili siyasi grup olarak bilinen "Seiwaken" fraksiyonu milletvekillerinin, iddia edilen siyasi fon tahrifatında 600 milyon yenlik (4,1 milyon dolar) finansman dilimini raporlamadığından şüpheleniliyor.

Japon milletvekili, Ekim 2021-Ağustos 2022 döneminde de Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Kaynak: AA
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