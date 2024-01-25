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Japonya'da minibüs kazasında 20 yolcu yaralandı - Son Dakika
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Japonya'da minibüs kazasında 20 yolcu yaralandı

Japonya'nın güneybatısında, minibüsün telefon direğine çarptığı kazada, çoğu yabancı uyruklu 20 yolcunun yaralandığı bildirildi. Fukuoka eyaletinin Kasuya bölgesinde meydana gelen kaza sonrasında, minibüste yaralanan 13'ü kadın 20 yolcu hastaneye kaldırıldı. Yolcuların çoğunun Nepal ve Filipinler uyruklu olduğu belirtildi. Kazada minibüs büyük oranda hasar gördü.

Japonya\'da minibüs kazasında 20 yolcu yaralandı
25.01.2024 - 08:09,
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Japonya'nın güneybatısında, minibüsün telefon direğine çarptığı kazada, çoğu yabancı uyruklu 20 yolcunun yaralandığı bildirildi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Fukuoka eyaletinin Kasuya bölgesinde bir yolcu minibüsü, telefon direğine çarptı.

Çift şeritli kara yolunda meydana gelen kaza sonrasında, minibüste yaralanan 13'ü kadın 20 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Japonya Devlet Televizyonu NHK, yolcuların çoğunun Nepal ve Filipinler uyruklu olduğunu duyurdu.

Yerel polisin aktardığına göre, ifadesi alınan 60 yaşlarındaki minibüs şoförü, direksiyon başında uyuyakaldığını söyledi.

Fukuoka Havalimanı'nın 2 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen kaza esnasında minibüsün, yakın bölgedeki gıda işleme tesisine doğru gittiği aktarıldı.

Kazada minibüste büyük oranda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Japonya'da minibüs kazasında 20 yolcu yaralandı - Son Dakika
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