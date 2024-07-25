Japonya'da Sel ve Toprak Kayması: Ulaşım Aksadı, Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

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Japonya'nın kuzeyinde etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle ulaşım aksadı, yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Yamagata ve Akita eyaletlerindeki belediyeler, şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle acil durum uyarıları yayımladı. Bölgede yaşayan binlerce kişiye, daha yüksek ve güvenli yerlere sığınmaları tavsiye edildi.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansının (FDMA) açıklamasında da Akita'da yer alan Yuzawa kentinde bir kişinin, yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında kaybolduğu belirtildi.

Kaybolan kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, yüzlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca eyaletteki Yurihonjo kasabası yakınlarındaki nehrin taşması sonucu 40'tan fazla evin su altında kaldığı ifade edildi.

Yamagata eyaletinde de şiddetli yağmur ve rüzgar, etkisini en çok Yuza ve Sakata kasabalarında hissettirdi.

Olumsuz hava koşullarına yönelik uyarılar sonrası Japan Railways (JR) East firmasının işlettiği Yamagata Hızlı Tren (Şinkansen) seferleri kısmen durduruldu.