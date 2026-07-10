Japonya\'da Toptan Fiyatlar Yüzde 7,1 Arttı

TOKYO, 10 Temmuz (Xinhua) -- Japonya'da toptan satış fiyatları haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak son 3 yılın en sert yükselişini sergiledi.

Japonya Merkez Bankası'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, şirketler arasında ticareti yapılan malların fiyatlarındaki artış, mayıs ayındaki revize edilmiş yüzde 6,6'lık yükselişin ardından ivme kazanarak Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu, Ortadoğu'dan petrol ve petrol ürünleri ithalatına büyük ölçüde bağımlı olan ve kısıtlı kaynaklara sahip ülkede enflasyonist baskıların arttığına işaret ediyor.

Demir dışı metaller ile petrol ve kömür ürünleri, yıllık bazda en büyük fiyat artışlarının yaşandığı kategoriler arasında yer aldı.

Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir şekilde ulaşmak amacıyla yeni bir faiz artışının zamanlamasını değerlendirdiği belirtiliyor. Banka haziran ayında politika faizini yüzde 1 ile son 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

Öte yandan ithalat fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,7, ihracat fiyatları ise yüzde 20,7 yükseldi.