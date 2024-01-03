Japonya\'da Trende 4 Kişiyi Bıçaklayan Kadın Gözaltına Alındı

Japonya'da polis, trende 4 kişiyi bıçakla yaralayan kadını gözaltına aldı.
Yetkililer, Akihabara şehrinde duran bir trende bıçaklı bir kadının 4 kişiyi yaraladığını bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen polisler, 20'li yaşlarındaki kadını gözaltına aldı.
Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumu ve saldırının nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Japonya'da son yıllarda metrolarda rastgele bıçaklı saldırılar ve kundaklama gibi yüksek profilli vakalar yaşanıyor.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 2021'de trende yolculara bıçakla saldırıp bir vagonu ateşe veren Kyota Hattori, 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Japonya'nın Kawasaki kentinde 2019'da bir kişinin ilkokul öğrencilerine bıçakla saldırması sonucu biri çocuk iki kişi yaşamını yitirmiş, 16 kişi yaralanmıştı.
Akihabara'da, 2008'de bir saldırgan araç kazası ve bıçaklamayla 7 kişiyi öldürmüş, 10 kişiyi yaralanmıştı.
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