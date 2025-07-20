Japonya'da Üst Meclis Seçimleri Başladı

Japonya'da halk, üst meclis seçimleri için sandık başına gitti. Seçim sonucunun, Başbakan İşiba Şigeru liderliğindeki koalisyon hükümetinin geleceği üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Kyodo News'ün haberine göre Japonya'da, ulusal parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisi'nde (Sangiin) görev yapacak yeni milletvekillerini belirlemek üzere oy verme işlemleri başladı.

Meclisteki 248 sandalyenin 125'inin yenileneceği seçimde, Başbakan İşiba'nın liderlik ettiği Liberal Demokrat Parti (LDP) öncülüğündeki koalisyonun çoğunluğu koruyabilmesi için en az 50 sandalye kazanması gerekiyor. Koalisyon, şu anda seçime dahil olmayan diğer yarıdaki 75 sandalye üzerindeki kontrolünü sürdürüyor.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oylama, saat 20.00'ye kadar sürdü. Ülke genelinde yaklaşık 45 bin sandık kuruldu.

İçişleri Bakanlığı, erken oy verme sistemiyle oy kullananların sayısının 26 milyona ulaştığını ve bunun ülkedeki ulusal çapta yapılan seçimlerde kaydedilen en yüksek erken oy kullanımı sayısı olduğunu açıkladı.

Sonuçlar, İşiba'nın siyasi geleceğini belirleyebilir

Seçimin odak noktası ise iktidar koalisyonunun üst meclisteki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı konusu.

Eğer koalisyon 50'nin altında sandalye kazanırsa, geçen yıl alt mecliste yitirdiği çoğunluğun ardından bu kez üst mecliste de aynı durumla karşı karşıya kalacak. Bu durum gerçekleşirse, Eylül 2024'te LDP liderliğine seçilen İşiba döneminde, iktidar iki ardışık ulusal seçimde de yenilgi yaşamış olacak.

Olası "kötü" bir seçim sonucu, Ekim 2024'teki alt meclis seçimlerinde çoğunluğun sağlanamaması sonrasında ortaya çıkan zorlukları artıracak.

Meclis çoğunluğu kaybedilirse iktidar koalisyonu, yasa tasarıları için geçici muhalefet desteği aramak zorunda kalabilecek.

Bu yönde bir seçim sonucu İşiba'nın konumunu LDP'de zayıflatabilecek, bu sonuç İşiba'yı istifaya götürebilecek. LDP'deki lider değişikliği de ülkede yeni bir başbakanın belirlenmesine yol açabilecek.

Anketler, koalisyon çoğunluğunun tehlikede olduğunu gösteriyor

Anketler, iktidar koalisyonunun seçimlerde çoğunluğu korumakta zorlandığını gösterirken, küçük muhalefet partilerinin seçimlerde güç kazanma olasılığının yüksek olduğu düşünülüyor.

Devlet televizyonu NHK tarafından yapılan sandık çıkış anketine göre, LDP öncülüğündeki koalisyonun 27 ila 41 sandalye elde etmesi bekleniyor.

İşiba, görevinden istifa etmeyecek

Öte yandan İşiba, mecliste çoğunluğu elde edemese dahi görevde kalmayı sürdüreceğini belirtti.

"Parlamentodaki en büyük parti olarak sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız." diyen İşiba, Japonya'daki sorunları çözmek için sorumluluklarının bilincinde olduğunu kaydetti.

Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko ise İşiba'nın görevinden istifa etmemesi halinde gensoru önergesi verilmesini gündeme getireceğini bildirdi.

İşiba'nın yarın basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.