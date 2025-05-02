Japonya'da Yılan Elektrik Kesintisine Neden Oldu

Japonya'da, hızlı tren hattında bir yılanın kablolara dolanarak elektrik kesintisine yol açmasının demir yolu ulaşımını aksattığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, başkent Tokyo ile Osaka'yı bağlayan Tokaido Şinkansen hızlı tren hattında elektrik kesintisi yaşandı.

Rotada yapılan güvenlik incelemelerinde, Gifu-Haşima ve Maibara durakları arasında bir yılanın raylar üzerindeki tellere dolandığı saptandı.

Kyodo ajansına göre, Japan Railway (JR) Central firması işletimindeki hatta, demir yolu seferleri aksadı ve istasyonlarda büyük kuyruklar oluştu.

Firmaya göre, günlük 372 seferde yaklaşık 432 bin yolcunun taşınırken, bu hattaki trenler ortalama 1,6 dakika gecikmeyle istasyonlara varabiliyor.