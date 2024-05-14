Japonya'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Japonya'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Japonya'nın Saitama eyaletinde meydana gelen zincirleme kaza sonucu 4 kamyon ve 3 otomobil alevlere teslim oldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan sürücü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle otoyol trafiğe kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.

14.05.2024 22:51
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- Japonya'da 7 araç birbirine girdi: 3 ölü, 2 yaralı

SAITAMA - Japonya'da 4 kamyon ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonucu 4 araç alevlere teslim olurken, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin yaralandı.

Japonya'nın Saitama eyaleti facia gibi bir zincirleme kazaya sahne oldu. Toda şehrindeki Shuto Otoyolu'nda seyir halindeki 4 kamyon ve 3 otomobil yerel saatle 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından 3 otomobil ve 1 kamyonda yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevleri çok geçmeden söndüren ekipler, yanan araçlarda mahsur kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Kamyonuyla diğer araçlara çarparak kazaya neden olduğu değerlendirilen 1 sürücü olay yerinde gözaltına alındı. Kaza nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Japonya'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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