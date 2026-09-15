Japonya'dan ABD'ye UCM Başkanı Akane'ye yaptırımı kaldır çağrısı

Japonya meclisinde farklı partilerden oluşan milletvekili grubu, ABD'den Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Akane Tomoko'ya uyguladığı yaptırımları "derhal kaldırmasını" istedi.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, "İnsan Hakları Diplomasisini Yeniden Değerlendirme Parlamenter Grubu" Başkanı ve eski Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, mecliste gazetecilere açıklama yaptı.

ABD'nin UCM Başkanı Akane'ye yönelik yaptırımlarına tepki gösterdiklerini belirten Nakatani, bu yaptırımların derhal kaldırılması talebini içeren "protesto bildirisini" Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru'ya sunduklarını söyledi.

Bildiride, UCM Başkanı Akane'ye yönelik ABD'nin yaptırımlarına karşı "Japonya hükümeti adına resmi bir protesto girişiminde bulunulmasını" istediklerini dile getiren Nakatani, "Kişisel yaptırımlar yoluyla uluslararası bir yargı kurumunu işlevsiz hale getirmeyi amaçlayan taktikler kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bu görevi üstlenen ilk Japon vatandaşı

Akane, bu ay içinde Tokyo'da sivil toplum kuruluşunca düzenlenen çevrim içi etkinlikteki konuşmasında, ABD'nin yaptırımlarına rağmen görevine devam edeceğini belirtmişti.

Bazı güçlerin yargıyı "bastırmaya çalıştığını" belirten Akane, "UCM, dünyadaki hukukun üstünlüğünün son kalesidir. Varlığını sürdürmesi, dünyanın dört bir yanındaki insanların desteğine ve yardımına bağlı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Lahey merkezli UCM'nin başına Mart 2024'te geçen Akane, bu görevi üstlenen ilk Japon vatandaşı olmuştu.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, açıklamasında, yaptırımları "çok talihsiz" olarak nitelendirmiş ve ABD yaptırımlarının Japonya'nın hukukun üstünlüğüne yönelik "bağlılığıyla bağdaşmadığını" ifade etmişti.

ABD, UCM Başkanı Akane ile bir yetkiliyi yaptırım listesine aldı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington yönetimi, 18 Ağustos'ta aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilmeleri" çağrısında bulunmuştu.