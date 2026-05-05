Japonya'dan Filipinler'e Savunma Ziyareti

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro'nun, iki ülke arasındaki güvenlik bağlarını genişletmek ve uluslararası bir askeri tatbikatı izlemek için Filipinler'e ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi'nin ziyaret kapsamında, başkent Manila'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ve Filipinli mevkidaşı Gilberto Teodoro Jr. ile görüşmesi planlanıyor.

Görüşmede iki ülke arasında savunma bağlarının genişletilmesinin yanı sıra Japonya'nın kullanılmış muhriplerinin Filipinler'e olası devrinin de ele alınabileceği belirtiliyor.

Koizumi'nin, yerel dilde "omuz omuza" anlamına gelen "Balikatan" tatbikatını izlemek üzere, Hindistan ve Avustralya dahil 16 ülkeden temsilcilerle birlikte, yarın ülkenin kuzeybatısındaki Paoay bölgesine gitmesi bekleniyor.

Tatbikat kapsamında, Filipinler, ABD, Japonya ve Kanada güçlerinin, kıyıdan yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bir gemiye yönelik temsili bir saldırı gerçekleştirmesi öngörülüyor.