Japonya\'dan Minami-Torishima\'ya Füze Sevkiyatı

TOKYO, 9 Haziran (Xinhua) -- Japonya Savunma Bakanlığı, ülkenin en doğudaki adası Minami-Torishima'ya füze rampası ve diğer ekipmanların sevkiyatına başladı.

Yerel medyanın bildirdiğine göre sevkiyat, adada bir füze atış poligonu kurulması ve gerçek mühimmatla atış tatbikatları yapılmasına yönelik planlar öncesinde gerçekleştiriliyor.

Japon devletine ait NHK TV kanalının haberine göre bakanlık, pazartesi günü sabah saatlerinde Kara Öz Savunma Kuvvetleri'ne (GSDF) ait Tip 12 gemisavar füze rampası ile hedef gözetleme ve konum belirleme amacıyla kullanılan orta büyüklükte bir insansız keşif uçağını, başkent Tokyo yakınlarında yer alan Chiba eyaletindeki bir limandan feribotla adaya göndermeye başladı.

Yerel medya, bu sevkiyatla birlikte Tokyo'ya bağlı Ogasawara Adaları'nın bir parçası olan Minami-Torishima'ya ilk kez GSDF gemisavar füzelerinin konuşlandırılacağını bildirdi.

Gözlemciler, geniş çaplı endişe ve eleştirilere yol açan bu adımın bölgesel gerilimleri artırabileceği uyarısında bulundu.

Yerel medyada yer alan haberlerde Japonya'nın, Tip 12 gemisavar füzelerin de aralarında bulunduğu silah sistemleri için adada bir atış poligonu inşa etmeyi planladığı ve gerçek mermi kullanılarak yapılacak eğitim atışlarının 2027'de başlamasının öngörüldüğü bildirilmişti.