Japonya'dan NATO'ya İlk Bakan Katılımı - Son Dakika
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Japonya'dan NATO'ya İlk Bakan Katılımı

Japonya, NATO toplantısına ilk kez Savunma Bakanı gönderecek, Hint-Pasifik güvenliğini vurguluyor.

12.10.2024 23:16
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Japonya hükümetinin NATO Savunma Bakanları toplantısına ilk kez bakan göndereceği bildirildi.

Japonya, Hint-Pasifik'te artan tehditler gerekçesiyle Avro-Atlantik bölgesi odaklı askeri ittifak NATO ile güvenlik alanında daha geniş işbirliği hedefliyor.

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, düzenlediği basın toplantısında, gelecek hafta NATO ve G7 marjında mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini bildirdi. 16-21 Ekim'de Avrupa turuna çıkacağını kaydeden Nakatani, benzer düşüncedeki ülkelerle "ilişkileri güçlendirmeyi" hedeflediğini söyledi.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun önemini vurgulayan Nakatani, "Günümüz güvenlik ortamında Avrupa ile Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği bölünemez." dedi.

Nakatani, Avrupa ziyaretinde İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla üç ülkenin yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesinin son durumunu ele alacak.

Devlet televizyonu NHK, Nakatani'nin NATO toplantısına katılacak ilk Japonya Savunma Bakanı olacağını bildirdi. Ulusal basında, Nakatani'nin Çin'in bölgede artırdığı nüfuzu karşısında Japonya'nın NATO'daki muhataplarıyla "işbirliği fırsatları arayacağı" kaydedildi.

NATO ülkelerinin savunma bakanları 17-18 Ekim'de Brüksel'de bir araya gelecek. Ayrıca, İtalya'nın dönem başkanlığında G7 Savunma Bakanları Toplantısı da 18-20 Ekim'de Napoli'de düzenlenecek.

Haziran 2022'de Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılan önceki Başbakan Kişida Fumio, zirveye katılan ilk Japon Başbakan olmuştu. Asya-Pasifik bölgesinden "partner ülkeler" vasfıyla NATO Zirvesi'ne davet edilenler arasında Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore de yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'dan NATO'ya İlk Bakan Katılımı - Son Dakika

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