Japonya'dan Orta Doğu için Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Japonya'dan Orta Doğu için Ateşkes Çağrısı

Japonya, Orta Doğu'daki çatışmalar için azami itidal ve derhal ateşkes talep etti.

01.10.2024 10:47
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Japonya hükümeti, Orta Doğu'da çatışmaların daha fazla tırmanmasının önlenmesi amacıyla "azami itidal" ve "derhal ateşkes" çağrıları yaptı.

Kabine Başsekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, "Japonya, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik kara operasyonlarıyla ilgili ciddi endişelerini dile getiriyor." ifadesini kullandı.

Çatışmaların daha fazla tırmanmasını önlemek için "azami itidal" ve "derhal ateşkes" çağrıları yapan Hayaşi, sivil kayıpların önlenmesi için tüm olası önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Tarafların diplomatik çözüm arayışına girmelerini talep eden Hayaşi, "(Lübnan'da) Şu anda yaklaşık 50 Japon vatandaşı var ve biz onlarla sürekli temas halindeyiz." dedi.

Hayaşi, Japon vatandaşlarının Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) uçakları gönderilerek tahliye edilmesi dahil gerekli tedbirleri uygulayacaklarını söyledi.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, gece yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

?İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'dan Orta Doğu için Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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