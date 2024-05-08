Japonya'dan Tayvan'ın yeni liderinin yemin törenine 200'e yakın katılım - Son Dakika
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Japonya'dan Tayvan'ın yeni liderinin yemin törenine 200'e yakın katılım

Japonya\'dan Tayvan\'ın yeni liderinin yemin törenine 200\'e yakın katılım

Tayvan'ın ocakta seçilen yeni lideri Lai Ching-te'nin yemin törenine, Japonya'dan resmi ve sivil düzeyde 200'e yakın kişinin katılacağı bildirildi. Japonya Meclisinden farklı partilerden 37 milletvekili, eski kabine üyeleri ile yerel ve sivil toplum gruplarından ise 140'ın üzerinde temsilci Tayvan'a gidecek. Törende Japonya'nın ada yönetimine yönelik dostluğunu ve desteğini tam olarak göstereceği belirtildi. Lai Ching-te, Tsai Ing-wen'in görev süresinin dolacağı 20 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacak.

08.05.2024 07:33
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Tayvan'ın ocakta seçilen yeni lideri Lai Ching-te'nin yemin törenine, Japonya'dan resmi ve sivil düzeyde 200'e yakın kişinin katılacağı bildirildi.

Ocakta Tayvan'daki başkanlık seçimlerini kazanan iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te yemin törenine hazırlanıyor.

Resmi Kyodo ajansının Tayvan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, törene Japonya'dan resmi ve sivil düzeyde 200'e yakın kişinin katılması planlanıyor.

Buna göre Japonya Meclisinden farklı partilerden 37 milletvekili, eski kabine üyeleri ile yerel ve sivil toplum gruplarından ise 140'ın üzerinde temsilci Tayvan'a gidecek

Haberde, 20 Mayıs'ta düzenlenecek yemin töreninde, katılımcı sayısıyla Japonya'nın ada yönetimine yönelik "dostluğunu ve desteğini tam olarak göstereceği" aktarıldı.

Taipei ve Tokyo arasında herhangi bir resmi diplomatik ilişki olmamasına rağmen taraflar dostane ilişkiler yürütüyor.

Seçim

13 Ocak'taki başkanlık seçimleri, iktidardaki DPP adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

DPP iktidarında 2016'dan bu yana, iki dönemdir Ada'nın lideri Tsai Ing-wen, görev süresi dolduğundan seçimde aday olmamıştı.

Ada'nın yeni seçilen lideri Lai Ching-te, Tsai'nin görev süresinin dolacağı 20 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacak.

Kaynak: AA

Japonya, Tayvan, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'dan Tayvan'ın yeni liderinin yemin törenine 200'e yakın katılım - Son Dakika

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