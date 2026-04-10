Japonya'dan Türkiye'ye Hibe Anlaşması

10.04.2026 14:06
Japonya, Türkiye'deki depremlerden etkilenen müzeler için 199 milyon Japon Yeni hibe verecek.

(ANKARA) - Türkiye ile Japonya arasında "Depremden Etkilenen Bölgelerdeki Müzelerde Kültürel Varlıkların Korunması ve Bakımı İçin Ekipman İyileştirme Projesi"ne ilişkin hibe anlaşması imzalandı. Anlaşma, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez tarafından imzalandı.

Japonya hükümeti, 6 Şubat 2023'te Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen bölgelerdeki müzelerde bulunan kültürel varlıkların korunması ve bakımı için ekipman iyileştirme projesi çerçevesinde Türkiye'ye azami 199 milyon Japon Yeni tutarında hibe yardımı sağlayacak. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin konuya ilişkin basın bülteninde, dün Büyükelçi Masami Tamura ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez'in "Depremden Etkilenen Bölgelerdeki Müzelerde Kültürel Varlıkların Korunması ve Bakımı İçin Ekipman İyileştirme Projesi"ne ilişkin hibe anlaşmasını imzaladığı ve nota teatisi gerçekleştirdikleri kaydedildi. Hibe ile bölgenin eski haline getirilmesi ve yeniden yapılandırılması sürecine katkı sağlaması bekleniyor.

Bültende, "Bir deprem ülkesi olan Japonya, sahip olduğu bilgi birikiminden ve tecrübelerinden istifade ederek bundan sonra da Türkiye ve uluslararası toplum ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edecektir. Afet bölgesinin hızlı bir şekilde yeniden inşası ve gelecekteki depremlere karşı hazırlıklı bir sistemin oluşturulması için çabalarını sürdürecektir" ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: ANKA

