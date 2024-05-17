Japonya, Fukuşima'daki nükleer atık suyun altıncı turunu başlattı

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TOKYO, 17 Mayıs (Xinhua) -- Japonya, hasarlı Fukuşima Daiichi nükleer santralindeki nükleer kirli atık suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltma işleminin altıncı turunu Cuma günü başlattı.

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), yurtiçi ve yurtdışındaki şiddetli muhalefete rağmen Cuma günü sabah saatlerinde radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı. Böylece, 2024 mali yılı içerisindeki ikinci boşaltma turu başlamış oldu.

Daha önceki beş turda olduğu gibi yaklaşık 7.800 ton atık su, 4 Haziran tarihine kadar boşaltılacak.