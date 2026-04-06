Japonya, İran'a Hürmüz Boğazı'ndaki Güvenlik Çağrısı Yaptı

06.04.2026 17:02
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, İran ile görüşerek Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmesinde, İran'ı, Hürmüz Boğaz'ındaki tüm gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya çağırdı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Motegi, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Erakçi, İran'daki mevcut durumu ve İran'ın tutumunu aktardı.

Misilleme saldırılarının devam etmesinden ciddi endişe duyduğunu belirten Motegi, Japonya'nın, durumun bir an önce yatıştırılması konusundaki kararlılığını yineledi.

Motegi, İran'ı, ilgili ülkelerle sürdürülen diplomatik çabalara samimi şekilde katılmaya ve ülkesine ait gemiler dahil tüm gemilerin, Hürmüz Boğaz'ındaki seyrüsefer güvenliğini sağlamaya çağırdı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi'nin, İran'da gözaltında tutulan Japon vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılması yönündeki taleplerini yinelemesinin üzerine Erakçi, bu talebi ciddiye aldığını ifade etti.

Bakanlar, durumun bir an önce yatıştırılması için yakın teması sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
