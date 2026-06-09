Japonya Minamitorishima'ya Füze Sistemi Kuruyor - Son Dakika
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Japonya Minamitorishima'ya Füze Sistemi Kuruyor

09.06.2026 11:14
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Japonya, Pasifik'teki Minamitorishima Adası'na gemisavar füze sistemi sevkiyatına başladı.

Japonya Savunma Bakanlığının, Pasifik Okyanusu'ndaki en doğu adası Minamitorishima'ya gemisavar füze sistemi konuşlandırmak üzere sevkiyata başladığı bildirildi.

Japonya kamu yayıncısı NHK'nin haberinde, yüzeyden gemiye füze fırlatma rampası "Tip-12" ile insansız hava araçlarının (İHA), dün sabah saatlerinde başkent Tokyo yakınlarındaki Çiba Limanı'ndan ayrılarak Minamitorishima Adası'na doğru yola çıktığı ifade edildi.

Haberde, Savunma Bakanlığının bu adımının, 100 kilometreden fazla menzile sahip "Tip-12" gemisavar füzeleri için adada bir atış poligonu kurarak Pasifik bölgesindeki savunma hatlarını güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Bakanlığın, Nisan 2027 itibarıyla adada fiili füze atış eğitimlerine başlamayı hedeflediği aktarıldı.

Öte yandan haberde, füze mühimmatlarının ise henüz adaya götürülmediği, askeri yetkililerin öncelikle fırlatma rampaları ve diğer lojistik ekipmanların adadaki işlevselliğini test ederek atış poligonunun kurulum altyapısını hazırlayacağı kaydedildi.

Tokyo'nun Ogasawara ada takımının bir parçası olan Minamitorishima Adası'nda sivil nüfus bulunmuyor. Stratejik adada yalnızca Deniz Özsavunma Kuvvetleri personeli ile Japonya Meteoroloji Ajansı çalışanları görev yapıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya Minamitorishima'ya Füze Sistemi Kuruyor - Son Dakika

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