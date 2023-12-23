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Japonya'nın En Büyük Petrol Şirketi Başkanı Taciz İddiasıyla Görevden Alındı - Son Dakika
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Japonya'nın En Büyük Petrol Şirketi Başkanı Taciz İddiasıyla Görevden Alındı

Japonya'nın en büyük petrol şirketlerinden Eneos Holdings'in başkanı Saito Takeşi, sarhoşken bir kadını taciz ettiği gerekçesiyle görevinden alındı. Şirket içi soruşturma sonucunda Saito'nun davranışının suistimal içerdiği tespit edildi ve kabul edilemez bulundu. Saito'nun yerine İdari Başkan Yardımcısı Miyata Tomohide atanacak.

Japonya\'nın En Büyük Petrol Şirketi Başkanı Taciz İddiasıyla Görevden Alındı
23.12.2023 - 09:17,
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Japonya'nın en büyük petrol şirketlerinden Eneos Holdings Başkanı Saito Takeşi'nin, "sarhoşken bir kadını taciz ettiği" gerekçesiyle görevine son verildi.

Eneos Holdings'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Saito'nun kasımda "sarhoşken bir kadına uygunsuzca sarıldığı" iddialarına yönelik soruşturma sonuçlandı.

Firma içi ihbarla farkına varılan durumun derinlemesine araştırılması için firma dışı avukatlara başvurulan soruşturmada, Saito'nun "davranışının suistimal içerdiği" saptandı.

Olayın, Genel Müdür Yardımcısı Yasuşi Yatabe ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Kotaro Sunaga'nın da katıldığı bir toplantıda yaşandığı ortaya çıktı.

Davranışı "kabul edilemez" olarak nitelendirilen Saito'nun, Eneos Holdings Başkanlığı görevine son verildi.

Saito'dan boşalan pozisyona, yeni yönetici kadrosu seçilene kadar İdari Başkan Yardımcısı Miyata Tomohide getirilecek.

Ağustos 2022'de, Eneos'un o dönemki başkanı Sugimori Tsutomu, bir lokantada müşterilerle ilgilenen kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle istifa etmişti.

Kaynak: AA
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Japonya, Suç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'nın En Büyük Petrol Şirketi Başkanı Taciz İddiasıyla Görevden Alındı - Son Dakika
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