Japonya'nın En Yaşlı İnsanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Japonya'nın En Yaşlı İnsanı Hayatını Kaybetti

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115 yaşındaki Kagawa Şigeko, yaşamını yitirdi; unvanı Kişimoto Fuyo'ya geçti.

Japonya'nın en yaşlı insanı Kagawa Şigeko'nun 115 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının açıklamasına göre, ülkenin Nara eyaletinin Yamato-Koriyama şehrinde yaşayan Kagawa yaşamını yitirdi.

Mayıs 1911'de Nara eyaletinde doğan Kagawa, 1934'te tıp fakültesinden mezun oldu ve 1937'de bu eyalette kendi tıp kliniğini açarak 80'li yaşlara kadar kadın doğum ve iç hastalıkları uzmanı olarak çalıştı.

Japonya'nın Osaka kentinde 1970 yılında düzenlenen Dünya Expo Fuarına tıbbi acil durum görevlisi olarak çalışan Kagawa, 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda "en yaşlı meşale taşıyıcısı" ünvanı elde etmişti.

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre Temmuz 2025'te gazetecilere konuşan Kagawa, kaligrafi ile kanji (Japon alfabesi) okuma ve yazma yoluyla ellerini ve zihnini eğitmeye devam ettiğini bildirmişti. Kagawa, "Uzun ömrümün sırrı, yıllardır bu kadar çok yürüme alışkanlığımda yatıyor." demişti.

Kagawa'nın ölümü sonrası "Japonya'nın en yaşlı insanı" ünvanı Kyoto eyaletinde yaşayan Aralık 1911 doğumlu Kişimoto Fuyo'ya geçti.

Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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