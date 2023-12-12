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Japonya'nın en yaşlısı Tatsumi Fusa 116 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Japonya'nın en yaşlısı Tatsumi Fusa 116 yaşında hayatını kaybetti

Japonya'nın en yaşlısı olarak bilinen Tatsumi Fusa, 116 yaşında yaşamını yitirdi. Osaka'nın Kaşiwara kentinde yaşayan Tatsumi, 25 Nisan 1907'de doğmuş ve son 10 yılını bir bakım merkezinde geçirmişti. Temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilen Tatsumi'nin son dönemlerinde nefes almakta güçlük çektiği belirtiliyor. Tatsumi, Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı kayıtlarına göre, Nisan 2022'de hayatını kaybeden Tanaka Kane'nin ardından Japonya'nın en yaşlısı unvanını almıştı.

Japonya\'nın en yaşlısı Tatsumi Fusa 116 yaşında hayatını kaybetti
12.12.2023 - 09:29,
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Japonya'nın "en yaşlısı" olarak bilinen Tatsumi Fusa'nın 116 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Osaka metropolündeki Kaşiwara kentinden bir yetkili, basına yaptığı açıklamada, kentte yaşayan Tatsumi'nin 116 yaşında öldüğünü söyledi.

Yetkili, 25 Nisan 1907'de Osaka'nın Yao bölgesinde dünyaya gelen Tatsumi'nin, hayatının son 10 yılına yakın dönemini Kaşiwara'daki bir bakım merkezinde geçirdiğini belirtti.

Ulusal basında, 110 yaşına kadar temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilen Tatsumi'nin ay başından bu yana nefes almakta güçlük çektiği belirtildi.

Devlet televizyonuna NHK'de "Yaşlılara Saygı Günü" kapsamında eylülde yayınlanan görüntülerde, tekerlekli sandalyedeki Tatsumi'nin bakım merkezi çalışanlarıyla bir araya geldiği görülmüştü.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı kayıtlarına göre, Tatsumi, Nisan 2022'de Fukuoka kentinde 119 yaşında ölen Tanaka Kane'nin "Japonya'nın en yaşlısı" olarak hayatını kaybetmesinin ardından bu unvanı elde etmişti.

Kaynak: AA
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Japonya, Sağlık, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'nın en yaşlısı Tatsumi Fusa 116 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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