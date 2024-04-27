Japonya'nın güneybatısında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Japonya'nın güneybatısında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya\'nın güneybatısında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'nın güneybatısındaki Ogasawara Adaları açıklarında yerel saatle 17.36'da 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 540 kilometre derinlikte kaydedildi ve bölgede bulunan Bonin Adaları olarak da bilinen Ogasawara Adaları, Tokyo'nun 1000 kilometre güneydoğusunda, Guam Adası'nın ise 1600 kilometre kuzeybatısında yer almaktadır.

27.04.2024 12:15
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Japonya'nın güneybatısındaki Ogasawara Adaları açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre 6,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 17.36'da meydana geldi.

Sarsıntı 540 kilometre derinlikte kaydedildi.

Bölgede "Bonin Adaları" diye bilinen Ogasawara Adaları, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1000 kilometre güneydoğusunda, Batı Pasifik'teki Guam Adası'nın 1600 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japonya'nın güneybatısında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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