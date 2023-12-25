Japonya\'nın SLIM Roketi Ay\'ın Yörüngesine Girdi

Japonya'nın Eylül ayında uzaya yolladığı SLIM roketinin Ay'ın yörüngesine girdiği ve yakında iniş yapacağı açıklandı.Japonya'nın üç ay önce uzaya yolladığı SLIM uydusunu taşıyan H2A roketinin Ay'ın yörüngesine girdiği bildirildi. Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) yapılan açıklamada, roketin öngörüldüğü zaman ve şekilde yörüngeye girdiği ve çevre şartlarında da olağanüstü bir duruma rastlanmadığı, böylelikle önümüzdeki ay Ay'a iniş yapma yönünde bir aşamanın daha geçildiği aktarıldı. JAXA, SLIM'i taşıyan H2A roketinin, 20 Ocak'ta yerel saat ile 12.00'da, sadece 20 dakikalık bir gecikmeyle Ay'a iniş yapmasının planlandığını bildirdi. H2A roketi, startın üç kez startın ertelenmesinin ardından geçen Eylül ayında Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılmıştı.

Roketin Ay'a başarıyla iniş yapması halinde Japonya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya, Çin ve Hindistan'ın ardından Ay'a başarıyla uzay aracı indiren beşinci ülke olacak. Roketin taşıdığı ve bir oyuncak şirketi ile birlikte geliştirilen uydunun ise bir tenis topundan biraz daha büyük olduğu ve şeklini değiştirerek Ay'ın yüzeyinde rahatlıkla hareket etme kabiliyetine sahip olduğu belirtiliyor. "Moon Sniper" takma adını taşıyan roketin en önemli özelliği ise önceki taşıyıcılardan farklı olarak saptanan bir hedefe büyük sapmalar olmadan, 100 metre içinde inis yapma kabiliyetine sahip olması. JAXA, yıllarca "imkan dışı" diye nitelen bu başarının 20 yıllık araştırmalar sonucunda sağlandığını vurguladı.

JAXA'nın SLIM Projesi Yöneticisi Şinihiro Sakai, bu ay içinde yapılan bir basın toplantısında gazetecilere, söz konusu yeni teknoloji sayesinde Ay'ın yüzeyindeki kayalıklar ve kraterlerin yerinin daha iyi saptanması yönündeki beklentinin de arttığını söylemişti. Sakai ayrıca, "Sadece Ay'ın yüzeyine iniş yapılan ve herhangi bir yerin incelenmesi şeklindeki araştırma dönemleri artık geride kaldı" diyerek uzmanların belirledigi ve önceden saptanmış noktaları incelemenin mümkün olacağının altını çizdi. Uzman Sakai, SLIM'in Ay'ın yüzeyinden özellikle incelenmesi istenen permafrost numuneleri almasının kolaylaşmasının ve Ay'daki su kaynaklarına dair bilinmeyenlerin açığa kavuşmasının ümit edildiğini de belirtti.

Japonya'da daha önce yapılan ve biri devlet diğeri özel bir girişim tarafından yürütülen Ay misyonları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. SLIM'in elde edeceği Ay'a ilişkin bulgu ve verilerin ABD öncülüğünde sürdürülen "Artemis" projesinde de kullanılması hedefleniyor.

AFP/ ETO,ET

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