 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya'nın SLIM Roketi Ay'ın Yörüngesine Girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'nın SLIM Roketi Ay'ın Yörüngesine Girdi

Japonya'nın Eylül ayında uzaya yolladığı SLIM roketinin Ay'ın yörüngesine girdiği ve yakında iniş yapacağı açıklandı. JAXA'nın SLIM Projesi ile Ay'ın yüzeyindeki kayalıkların ve kraterlerin daha iyi saptanması hedefleniyor. Roketin taşıdığı uydunun ise Ay'ın yüzeyinde rahatlıkla hareket etme kabiliyetine sahip olduğu belirtiliyor.

Japonya\'nın SLIM Roketi Ay\'ın Yörüngesine Girdi
25.12.2023 - 18:28,
Abone Ol

Japonya'nın Eylül ayında uzaya yolladığı SLIM roketinin Ay'ın yörüngesine girdiği ve yakında iniş yapacağı açıklandı.Japonya'nın üç ay önce uzaya yolladığı SLIM uydusunu taşıyan H2A roketinin Ay'ın yörüngesine girdiği bildirildi. Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) yapılan açıklamada, roketin öngörüldüğü zaman ve şekilde yörüngeye girdiği ve çevre şartlarında da olağanüstü bir duruma rastlanmadığı, böylelikle önümüzdeki ay Ay'a iniş yapma yönünde bir aşamanın daha geçildiği aktarıldı. JAXA, SLIM'i taşıyan H2A roketinin, 20 Ocak'ta yerel saat ile 12.00'da, sadece 20 dakikalık bir gecikmeyle Ay'a iniş yapmasının planlandığını bildirdi. H2A roketi, startın üç kez startın ertelenmesinin ardından geçen Eylül ayında Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılmıştı.

Roketin Ay'a başarıyla iniş yapması halinde Japonya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya, Çin ve Hindistan'ın ardından Ay'a başarıyla uzay aracı indiren beşinci ülke olacak. Roketin taşıdığı ve bir oyuncak şirketi ile birlikte geliştirilen uydunun ise bir tenis topundan biraz daha büyük olduğu ve şeklini değiştirerek Ay'ın yüzeyinde rahatlıkla hareket etme kabiliyetine sahip olduğu belirtiliyor. "Moon Sniper" takma adını taşıyan roketin en önemli özelliği ise önceki taşıyıcılardan farklı olarak saptanan bir hedefe büyük sapmalar olmadan, 100 metre içinde inis yapma kabiliyetine sahip olması. JAXA, yıllarca "imkan dışı" diye nitelen bu başarının 20 yıllık araştırmalar sonucunda sağlandığını vurguladı.

JAXA'nın SLIM Projesi Yöneticisi Şinihiro Sakai, bu ay içinde yapılan bir basın toplantısında gazetecilere, söz konusu yeni teknoloji sayesinde Ay'ın yüzeyindeki kayalıklar ve kraterlerin yerinin daha iyi saptanması yönündeki beklentinin de arttığını söylemişti. Sakai ayrıca, "Sadece Ay'ın yüzeyine iniş yapılan ve herhangi bir yerin incelenmesi şeklindeki araştırma dönemleri artık geride kaldı" diyerek uzmanların belirledigi ve önceden saptanmış noktaları incelemenin mümkün olacağının altını çizdi. Uzman Sakai, SLIM'in Ay'ın yüzeyinden özellikle incelenmesi istenen permafrost numuneleri almasının kolaylaşmasının ve Ay'daki su kaynaklarına dair bilinmeyenlerin açığa kavuşmasının ümit edildiğini de belirtti.

Japonya'da daha önce yapılan ve biri devlet diğeri özel bir girişim tarafından yürütülen Ay misyonları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. SLIM'in elde edeceği Ay'a ilişkin bulgu ve verilerin ABD öncülüğünde sürdürülen "Artemis" projesinde de kullanılması hedefleniyor.

AFP/ ETO,ET

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?

Kaynak: Deutsche Welle
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Eylül, Uzay, Uluslararası, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'nın SLIM Roketi Ay'ın Yörüngesine Girdi - Son Dakika


18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23
ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12
Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:55
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gitmiş gövde gösterisi yapıyor' sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gitmiş gövde gösterisi yapıyor" sözlerine yanıt
16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor

Son Dakika
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:55 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gitmiş gövde gösterisi yapıyor" sözlerine yanıt
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26 İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 19:58:01. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'nın SLIM Roketi Ay'ın Yörüngesine Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement