Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, istihdam hedefine ulaşamadı - Son Dakika
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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, istihdam hedefine ulaşamadı

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), 2023 mali yılı için belirlediği istihdam hedefine ulaşamadı. Savunma Bakanlığı verilerine göre, 2023 mali yılında hedeflenen istihdamın yüzde 51'i kadar personel alımı gerçekleştirildi. Düşen doğum oranları ve özel sektör rekabeti, SDF'ye olan ilgiyi azalttı. Savunma Bakanlığı, maaş ve yan hakların iyileştirilmesi gibi önlemlerle SDF'deki iş fırsatlarını cazip hale getirmeyi planlıyor.

10.07.2024 07:55
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Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF), 2023 mali yılı için hedeflediği istihdam oranının yüzde 51'ine erişebildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Nisan 2023-Mart 2024'ü kapsayan 2023 mali yılında, hedeflenen istihdamın gerisinde kalındı.

Mali yıl için 19 bin 598 yeni çalışan istihdamı hedefleyen SDF, yüzde 51'e denk düşecek şekilde sadece 9 bin 959 personeli işe alabildi.

Şimdiye kadarki "en düşük istihdam oranı" olarak kayda geçen verilere, "düşen doğum oranları" ve "özel sektör rekabeti" olumsuz etki etti.

Adaylara özel sektörde sunulan "daha iyi maaş ve finansman imkanlarının" potansiyel SDF adaylarını özel sektöre yönelttiği vurgulandı.

SDF'deki iş fırsatları cazip hale getirilecek

Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Makoto Oniki, konuya yönelik açıklamasında, "insani temellerin güçlendirilmesinin" önemini vurguladı.

Bakan Makoto, "Savunma kapasitelerimizi temelden artırabilmek için gerekli insani temellerin güçlendirilmesi önlemlerini, derhal değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Savunma Bakanlığı, istihdam açığını kapatmak için maaş ve yan hakların iyileştirilmesi dahil SDF'deki iş fırsatlarını cazip hale getirmeyi planlıyor.

Personel açığına yönelik planlamayı kapsayan bakanlık raporunun ağustosa kadar hazırlanacağı ve 2025 mali yılı bütçe talebine yansıtılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Japonya, Politika, Güncel, Son Dakika

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