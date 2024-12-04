Japonya ve Çin İlişkileri Gelişiyor

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Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin "birçok ülke ve kişi için arzu edilen bir durum" olduğunu belirtti.

Bakan İvaya, Japon Genron NPO ile Çin Uluslararası İletişim Grubu (CICG) kuruluşlarının organizatörlüğünde gerçekleşen 20'nci Tokyo- Pekin Forumu'nun açılışında konuştu.

İki ülkenin hem bölgeye, hem de uluslararası topluma karşı "önemli sorumlulukları" olduğunu söyleyen İvaya, "Japonya-Çin ilişkilerinin geliştirilmesi birçok ülke ve kişi için arzu edilen bir durumdur." ifadesini kullandı.

İvaya ayrıca, tarafların iletişimi "her düzeyde" geliştireceğinin altını çizerek, "Japonya-Çin ilişkileri, halklar arasındaki iletişim ve karşılıklı anlayış üzerine kurulmuştur. Forumda her iki ülkeden uzmanlar arasında yapılacak samimi görüş alışverişlerinin olumlu sonuçlar vermesini bekliyorum." dedi.

"Dış güçler" mesajı

Foruma videolu mesaj gönderen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise Japonya'nın "stratejik ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ilerletilmesi ve ortaklık konusunda birlikte çalışılmasını" umduğunu söyledi.

Vang, "Tek taraflılığının ve korumacılığın yükselişi karşısında, Çin ve Japonya, Asya'daki birlik ve işbirliğini ortaklaşa korumalı ve dış güçlerin karşıtlık çıkarmasını önlemelidir." şeklinde konuştu.

Bu yıl 20'ncisi yapılan Tokyo-Pekin Forumu, iki ülkeden çok sayıda uzmanın katılımıyla her sene düzenleniyor.