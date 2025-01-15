Japonya ve Filipinler, Trump'a Çin'e Karşı ABD Angajmanını İletecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Japonya ve Filipinler, Trump'a Çin'e Karşı ABD Angajmanını İletecek

Japonya ve Filipinler, ABD'nin Çin'e karşı daha fazla angajman sağlamak için Trump ile görüşecek.

15.01.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya ve Filipinler, Güney ve Doğu Çin Denizi'ndeki gerginliği artıran eylemlerle ilgili, ABD'nin Asya'da Çin'e karşı angajman ihtiyacını seçilmiş Başkan Donald Trump'a iletmeyi planlıyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ile Filipinli mevkidaşı Enrique Manalo, Filipinler'in başkenti Manila'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Iwaya, yaptığı açıklamada, "ABD'nin bu bölgedeki yapıcı taahhüdünün kendisi için de önemli olduğunu iletmek üzere bir sonraki ABD yönetimiyle yakın ilişki kuracağız." dedi.

Çin'in eylemlerinin endişe oluşturduğu Asya bölgesinde, ABD'nin hukukun üstünlüğünün korunması konusunda kararlılığını sürdürmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu seçilmiş Başkan Trump'a iletmeyi planladıklarını dile getiren Iwaya, "Bölgede giderek ağırlaşan stratejik durumun ortasında Japonya, ABD ile ikili işbirliğinin yanı sıra, Filipinler-Japonya- ABD arasındaki üçlü işbirliğini sürdürmeye ve güçlendirmeye önem vermektedir." diye konuştu.

Japonya ve Filipinler, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde gerginliği artıran eylemleriyle başa çıkmak için ABD'nin Asya'da Pekin'e karşı angajman ihtiyacını Trump'a iletmeyi planlıyor.

Trump'ın "Önce Amerika" dış politika hamlesi, yeni dönemde ABD'nin bölgeye olan bağlılığının ölçeği ve derinliği konusunda endişeleri tetikledi.

Tokyo ve Manila yönetimleri, Joe Biden yönetiminde Çin'e karşı üç ülke arasında inşa edilen ittifakın Trump döneminde de devam etmesini arzu ediyor.

Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

Japonya'nın, Tayvan Adası'na kadar uzanan Ryukyu ada zincirinin parçası olarak gördüğü adacıklar, halen Tokyo'nun fiili kontrolünde bulunuyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri gibi ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Doğu Çin Denizi, Filipinler, Güvenlik, Politika, Japonya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya ve Filipinler, Trump'a Çin'e Karşı ABD Angajmanını İletecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:09:13. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya ve Filipinler, Trump'a Çin'e Karşı ABD Angajmanını İletecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.