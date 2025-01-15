Japonya ve Filipinler, Trump'a Çin'e Karşı ABD Angajmanını İletecek

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Japonya ve Filipinler, Güney ve Doğu Çin Denizi'ndeki gerginliği artıran eylemlerle ilgili, ABD'nin Asya'da Çin'e karşı angajman ihtiyacını seçilmiş Başkan Donald Trump'a iletmeyi planlıyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ile Filipinli mevkidaşı Enrique Manalo, Filipinler'in başkenti Manila'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Iwaya, yaptığı açıklamada, "ABD'nin bu bölgedeki yapıcı taahhüdünün kendisi için de önemli olduğunu iletmek üzere bir sonraki ABD yönetimiyle yakın ilişki kuracağız." dedi.

Çin'in eylemlerinin endişe oluşturduğu Asya bölgesinde, ABD'nin hukukun üstünlüğünün korunması konusunda kararlılığını sürdürmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu seçilmiş Başkan Trump'a iletmeyi planladıklarını dile getiren Iwaya, "Bölgede giderek ağırlaşan stratejik durumun ortasında Japonya, ABD ile ikili işbirliğinin yanı sıra, Filipinler-Japonya- ABD arasındaki üçlü işbirliğini sürdürmeye ve güçlendirmeye önem vermektedir." diye konuştu.

Japonya ve Filipinler, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'nde gerginliği artıran eylemleriyle başa çıkmak için ABD'nin Asya'da Pekin'e karşı angajman ihtiyacını Trump'a iletmeyi planlıyor.

Trump'ın "Önce Amerika" dış politika hamlesi, yeni dönemde ABD'nin bölgeye olan bağlılığının ölçeği ve derinliği konusunda endişeleri tetikledi.

Tokyo ve Manila yönetimleri, Joe Biden yönetiminde Çin'e karşı üç ülke arasında inşa edilen ittifakın Trump döneminde de devam etmesini arzu ediyor.

Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

Japonya'nın, Tayvan Adası'na kadar uzanan Ryukyu ada zincirinin parçası olarak gördüğü adacıklar, halen Tokyo'nun fiili kontrolünde bulunuyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri gibi ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.