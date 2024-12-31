Japonya ve Güney Kore, 2025'e Havai Fişek Gösterileri ile Girdi

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- Japonya ve Güney Kore, 2025'e havai fişek gösterileri ile 'merhaba' dedi

TOKYO - Japonya ve Güney Kore, 2025 yılına havai fişek gösterileri ile 'merhaba' dedi. İki ülkenin başkentinde yapılan gösteriler renkli görüntülere sahne oldu.

Doğu Asya ülkeleri Japonya ve Güney Kore yeni yıla başkentlerde yapılan havai fişek gösterileriyle girdi. Tokyo ve Seul'de düzenlenen havai fişek gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Seul Büyükşehir Belediyesi, bu sene yeni yıl kutlamasında 29 Aralık'ta yaşanan uçak kazası nedeniyle yıllık çan gösterisi düzenlemedi. Ülkenin en ölümcül uçak kazası olarak tarihe geçen olayda, 4'ü mürettebat olmak üzere 179 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kabin görevlisi ise yaralı olarak kurtulmuştu.