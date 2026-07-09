Jardi, Ayın En Başarılı Narkotik Köpeği Seçildi - Son Dakika
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Jardi, Ayın En Başarılı Narkotik Köpeği Seçildi

Jardi, Ayın En Başarılı Narkotik Köpeği Seçildi
09.07.2026 11:56
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Osmaniye'deki Jardi, 2026'da 3. kez Haziran ayının en başarılı görev köpeği unvanını kazandı.

OSMANİYE'de haziran ayında başarılı operasyonlara katılan 'Jardi', 81 ildeki narkotik köpekleri arasında 'Ayın En Başarılı Görev Köpeği' seçildi. Jardi, bu başarıyla 2026 yılında üçüncü kez Türkiye'nin en başarılı görev köpeği ünvanını kazandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 1-30 Haziran tarihleri arasında Jardi ile 11 planlı operasyon ve 1 risk analizi çalışması olmak üzere toplam 12 başarılı ele geçirme gerçekleştirildi. Elde edilen başarı sonucunda Jardi, 81 ilde görev yapan narkotik köpekleri arasında haziran ayının en başarılı görev köpeği seçildi. Böylece Jardi, 2026 yılı içerisinde ocak, nisan ve haziran aylarında olmak üzere toplam 3 kez 'Ayın En Başarılı Görev Köpeği' ünvanına layık görüldü.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir patinin izi, güzide şehrimizin huzuruna uzanıyor. 1 yıl içinde 3 kez Türkiye'nin en başarılı narkotik madde arama köpeği seçilmek; disiplinin, güçlü bağın ve sahadaki kararlılığın eseridir. Jardi'yi ve onu bu başarıya taşıyan Osmaniye Emniyetimizin kıymetli personelini tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Narkotik, Osmaniye, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jardi, Ayın En Başarılı Narkotik Köpeği Seçildi - Son Dakika

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