JASAT, Ankara'da 6 yıl 3 ay hapis cezası olan firari 2 FETÖ hükümlüsünü yakaladı

JASAT, Ankara'da 6 yıl 3 ay hapis cezası olan firari 2 FETÖ hükümlüsünü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan firari 2 FETÖ hükümlüsü, JASAT ekiplerince gözaltına alındı. Haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Ankara'da haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Etimesgut ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve haklarında "6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası" bulunan FETÖ hükümlüsü T.K. ve N.Ü'yü gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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