JASAT’ın Başarısı: 2.756 Olay Aydınlatıldı

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Sakarya'da faili meçhul vakaların aydınlatılması ve nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanması odaklı çalışan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kentte kurulduğu 2019'dan bu yana 2 bin 756 olayın aydınlatılmasına katkı sağladı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı 8 tim olarak görev yapan JASAT, "kasten öldürme, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık" gibi nitelikli olayları aydınlatmak için dedektif gibi iz sürüyor. Kentte kurulduğu 2019'dan bu yana 2 bin 756 olayın aydınlatılmasına katkı sağlayan JASAT ekipleri, bu yıl da 778 şüpheliyi yakaladı.

Vakanın kendisine verilmesinden sonra, saatlerce güvenlik kamera görüntülerini izleyen ve elde ettiği bulguları "Karşılaştırmalı Vaka Analiz" teknikleriyle inceleyen JASAT ekipleri, geçmişe dönük faili meçhul olayların da aydınlatılmasına katkı sağlayarak şüphelileri adalete teslim ediyor.

Özellikle yaz aylarında artan, insanların ölümü veya yaralanmasıyla sonuçlanan "yorgun mermi" olaylarını derinlemesine inceleyen jandarma dedektifleri, gelişmiş teknolojik "Coğrafi Analiz Sistemi"nin de yardımıyla failleri bulup vakayı aydınlatıyor.

"JASAT, özveri ve sabırla sonuç odaklı çalışan birimdir"

JASAT Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Nazmi Semih Tekin, AA muhabirine, JASAT'ın faili meçhul olaylarının aydınlatılması ve nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanması amacıyla özel oluşturulan birim olduğunu söyledi.

JASAT'ın alanında emsallerine göre temayüz etmiş deneyimli ve tecrübeli personelden oluştuğunu belirten Tekin, birimin, özel beceri ve deneyimler ile tüm teknik imkanları kullanarak olayların aydınlatılmasına büyük katkı sağladığını anlattı.

Tekin, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Ağustos 2019'da 3 tim ile kurulan JASAT'ın halen 8 timle faaliyetlere devam ettiğini aktararak, "Teşkil edildiği 2019'dan günümüze kadar 2 bin 909 olaya müdahil olan JASAT, bu olayların 2 bin 756'sının aydınlatılmasında büyük katkı sağlamıştır. Aynı zamanda 2024 yılı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 778 şahıs yakalanmıştır." dedi.

Jandarma teşkilatının dedektifleri olan JASAT'ın, "kasten öldürme, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel istismar, kayıp şahıs" gibi nitelikli asayiş olayları ile bu vakalarda aranan kişilerin yakalanması görevlerinde etkin olarak çalıştığını bildiren Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"JASAT, jandarma şuasında bulunan vatan sevgisi, tevazu, fedakarlık, kahramanlık ve kanun ordusu gibi özelliklerinin tamamını taşıyan, mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ve sabırla sonuç odaklı çalışan birimdir. Araç ve gereç olarak yeterli donanıma sahip olup, olayları başından sonuna kadar takip etmektedir. Meydana gelen olaylarla ilgili analiz yaparak senaryolar üretmekte, olayların çözümünde faydalanılan tüm teknik ve taktikleri kullanmaktadır. 'Karşılaştırmalı Vaka Analiz' teknikleriyle geçmişe dönük faili meçhul olayların aydınlatılmasına da katkı sağlamaktadır."